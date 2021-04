A diferencia de ediciones anteriores, este año no se contará con la participación de equipos internacionales, pues las condiciones que establece la pandemia no lo permite, pues el principal afán es proteger la integridad y salud de los participantes.

Asimismo, el conjunto del Mazatlán FC estará participando en esta competencia con equipos dentro de las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 17.

Otro de los aspectos importantes que tendrá esta Copa Mazatlán será que contará con la participación de visores del conjunto cañonero, así como de los otros 16 equipos de la Liga MX para reforzar sus planteles de fuerzas básicas, así como también se tendrán visores en la rama femenil.