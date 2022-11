Jesús Padrón Pérez ha dirigido al primer equipo femenil de Atlético San Luis en los torneos Clausura 2022 y Apertura 2021; su marca con el club fue de 38 partidos dirigidos, solo siete victorias, 12 empates y 15 derrotas.

Además, fue auxiliar técnico en la categoría Sub 20 del equipo varonil de Atlético San Luis. Igualmente, con Querétaro, estuvo al frente de la división Sub 15 y como auxiliar de la Sub 13. Igualmente, tuvo un paso en el cuerpo técnico del Atlante en la Liga de Expansión MX.

El equipo de Mazatlán tiene como objetivo calificar por primera vez a la liguilla del futbol mexicano desde su fundación en junio de 2020.

Con Jesús Padrón el equipo de Sinaloa espera levantar el paso y salir de los últimos lugares de la tabla general: en el torneo anterior, el Apertura 2022 el equipo acabó décimo séptimo y solo pudieron ganar tres juegos del certamen con José Madrigal como entrenador.