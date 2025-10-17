$!Mazatlán Femenil cae ante Santos y asegura último lugar del Apertura 2025

TORREÓN._ Las últimas llamadas de Mazatlán FC para no despedirse con triunfo en el campeonato se están acabando. Santos de Torreón le propinó la derrota 14 del calendario regular a Mazatlán FC por marcador de 2-1, dentro de la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las mazatlecas se quedaron con sus únicos dos puntos del torneo y ya con el último lugar de la clasificación asegurado, luego que les resta la última fecha en casa recibiendo en el estadio El Encanto a Águilas del América el 1 de noviembre próximo. Apenas transcurría el primer minuto de juego y las porteñas se acomodaban en el terreno de juego cuando se vino el 1-0 a favor de las locales. Tras un rebote por el costado izquierdo, Anahí Gómez se encontró botando el balón dentro del área para de zurda impactar el esférico pasando por encima de la estirada de la portera costarricense Daniela Solera.

Las Cañoneras respondieron rápido porque al minuto 7 igualaron los cartones. Un balón delante de media cancha fue servido por Bethzabeth Barrón al corazón del área, en donde la defensa lagunera Alejandra Peraza trató de despejar de cabeza, pero falló y dejó el balón a la deriva, llegando la nigeriana Taiwo Lawal para contactar hasta el fondo de las redes de la guardameta Areli Reyes.