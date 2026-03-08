$!Mazatlán Femenil Sub 19 vence 2-0 a Santos y suma tercer triunfo

MAZATLÁN._ La Armería Femenil Sub 19 de Mazatlán FC consiguió una valiosa victoria este domingo al imponerse 2-0 al representativo de Santos, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del torneo Clausura 2026, disputado en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.
Las Moradas abrieron el marcador al minuto 21 cuando María Sánchez aprovechó una oportunidad dentro del área para sacar un disparo contundente que dejó sin posibilidades a la guardameta rival.
Para la segunda mitad, el conjunto morado mantuvo el dominio y mostró carácter sobre el terreno de juego.
Al minuto 78, Emily Trujillo fue la encargada de ampliar la ventaja al convertir con seguridad desde el punto penal, sellando así el triunfo para las mazatlecas.
Con este resultado, la Armería Femenil Sub 19 suma su tercer triunfo del torneo, alcanzando 9 unidades en la competencia.
El próximo compromiso para las dirigidas por Karen Espinosa será nuevamente como locales, cuando reciban a Atlas el próximo 15 de marzo.