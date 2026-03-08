$!Mazatlán Femenil Sub 19 vence 2-0 a Santos y suma tercer triunfo

MAZATLÁN._ La Armería Femenil Sub 19 de Mazatlán FC consiguió una valiosa victoria este domingo al imponerse 2-0 al representativo de Santos, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del torneo Clausura 2026, disputado en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Las Moradas abrieron el marcador al minuto 21 cuando María Sánchez aprovechó una oportunidad dentro del área para sacar un disparo contundente que dejó sin posibilidades a la guardameta rival.