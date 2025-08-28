$!Mazatlán refuerza su infraestructura deportiva con nueva iluminación en el campo Las Misiones

MAZATLÁN._ El futbol, deporte con profundo arraigo en la comunidad mazatleca, recibió un nuevo impulso con la entrega de mejoras en el campo Las Misiones, encabezada por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez. A través del Instituto Municipal del Deporte (Imdem) se inauguraron trabajos de rehabilitación que incluyen la instalación de reflectores LED de 400 watts y la renovación de los baños del recinto.

Con una inversión de 52 mil 170 pesos, el proyecto beneficia directamente a niños, jóvenes y adultos de la zona, así como a los jugadores y familias que frecuentan el espacio para entrenamientos y partidos locales. Espacios dignos para una comunidad activa Durante el acto de entrega, Palacios Domínguez destacó el compromiso de su administración con el deporte comunitario. “Invertir en espacios como este es apostar por un presente activo y un futuro brillante para Mazatlán. Seguimos trabajando de la mano con la sociedad para fortalecer el tejido social a través del deporte”.