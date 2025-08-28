$!Mazatlán refuerza su infraestructura deportiva con nueva iluminación en el campo Las Misiones

MAZATLÁN._ El futbol, deporte con profundo arraigo en la comunidad mazatleca, recibió un nuevo impulso con la entrega de mejoras en el campo Las Misiones, encabezada por la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez.
A través del Instituto Municipal del Deporte (Imdem) se inauguraron trabajos de rehabilitación que incluyen la instalación de reflectores LED de 400 watts y la renovación de los baños del recinto.
Con una inversión de 52 mil 170 pesos, el proyecto beneficia directamente a niños, jóvenes y adultos de la zona, así como a los jugadores y familias que frecuentan el espacio para entrenamientos y partidos locales.
Espacios dignos para una comunidad activa
Durante el acto de entrega, Palacios Domínguez destacó el compromiso de su administración con el deporte comunitario. “Invertir en espacios como este es apostar por un presente activo y un futuro brillante para Mazatlán. Seguimos trabajando de la mano con la sociedad para fortalecer el tejido social a través del deporte”.
La directora del Imdem, Fabiola Judith Verde Rosas, subrayó que este esfuerzo forma parte de un programa integral de rescate de espacios deportivos, que en apenas 10 meses ha intervenido cerca de 12 instalaciones en el puerto.
“La instrucción de nuestra presidenta fue clara: recuperar espacios para la gente. Y lo estamos cumpliendo con resultados visibles”, afirmó.
Más de 8 mil acciones en el primer año
El Gobierno Municipal ha desplegado un ambicioso plan de rehabilitación, mantenimiento y mejora de infraestructura deportiva, con más de 8 mil acciones ejecutadas en el primer año de gestión. Este enfoque busca garantizar entornos seguros, funcionales y accesibles para la práctica del deporte en todas las colonias de Mazatlán.
En el corte de listón estuvieron presentes autoridades locales, entre ellas la síndica procuradora Minerva Osuna Zavala, el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Cabildo, Heriberto Reséndiz Hernández, y Rafael Narcio Luna, entrenador de la Academia Atlético del Puerto.