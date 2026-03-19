$!Mazatlán regresa a casa para medirse a un difícil Cruz Azul

MAZATLÁN._ Necesitados de sumar unidades para salir de la parte baja de la clasificación y acercarse a media tabla, Mazatlán FC recibe este viernes a Cruz Azul, en el comienzo de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El partido es este viernes 20 de marzo en el estadio El Encanto, a las 20:06 horas.
Mazatlán está obligado a sacar puntos y de preferencia que sean de tres para mejorar lugares en este Clausura 2026.
Actualmente se ubica en el sitio 15 de la general con 10 unidades a 7 puntos de lugares de clasificación a liguilla.
El director técnico Sergio Bueno y su gente buscarán complicarle el partido a La Máquina, hacerle un juego inteligente y sin tener errores para la posibilidad de sumar.
En su anterior partido frente a América llegaban con la motivación de haber ganado en casa a León 4-2, pero en el estadio Ciudad de los Deportes, a pesar que lograron soportar los minutos iniciales de los de Coapa y el no verse abajo con un penal iniciando el encuentro, el equipo cayó en unos errores que al final terminaron por costar.
Los Cañoneros tendrán que desarrollar un juego perfecto para aspirar a algo frente a los cementeros que llegar al estadio en el subliderato de la tabla con 26 puntos, apenas uno menos que el líder Chivas.
La Máquina liga 10 partidos sin perder en el torneo, ocho de ellos siendo triunfos. La única derrota en el campeonato fue al comienzo del mismo en la fecha 1 frente a León por marcador de 2-1.