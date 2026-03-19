$!Mazatlán regresa a casa para medirse a un difícil Cruz Azul

MAZATLÁN._ Necesitados de sumar unidades para salir de la parte baja de la clasificación y acercarse a media tabla, Mazatlán FC recibe este viernes a Cruz Azul, en el comienzo de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El partido es este viernes 20 de marzo en el estadio El Encanto, a las 20:06 horas.

Mazatlán está obligado a sacar puntos y de preferencia que sean de tres para mejorar lugares en este Clausura 2026.

Actualmente se ubica en el sitio 15 de la general con 10 unidades a 7 puntos de lugares de clasificación a liguilla.