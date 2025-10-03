$!Mazatlán rompe mala racha y vence a San Luis con gol agónico de Bryan Colula

MAZATLÁN._ Tuvieron que pasar prácticamente dos meses y medio para que Mazatlán saboreara una victoria. Bryan Colula batió las redes del guardameta Andrés Sánchez en tiempo agregado, para que Mazatlán FC viniera de atrás y venciera 2-1 a Atlético San Luis, en la fecha 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el estadio El Encanto.







Con el resultado, los locales arribaron a 11 unidades en el presente campeonato y volvieron a ganar desde la fecha 2, el pasado 18 de julio cuando recibieron a Puebla y lo doblaron 2-1. Los de casa regresarán a la actividad hasta el 18 de octubre al visitar en el estadio AKRON a Chivas del Guadalajara tras la pausa por la fecha FIFA.

Cuando el partido ya agonizaba vino la explosión de la afición del estadio El Encanto con el gol que marcó la diferencia de Bryan Colula. Al minuto 90+6 quedó un balón a la deriva en los linderos del área que empalmó Colula, quien de derecha sacó un potente disparo que se fue al fondo de las redes. Mazatlán FC reaccionó en la segunda parte al rápidamente igualar las cosas, luego de los cambios realizados por Robert Dante Siboldi. El recién ingresado Mauro Lainez mandó un recentro por la banda izquierda que pasó por encima del intento de Fábio Gomes, pero atrás llegó en el área chica Jordan Sierra a conectar certero cabezazo que emparejó los cartones batiendo el arquero Andrés Sánchez.

Primer tiempo Los Cañoneros empezaron con un buen ritmo de juego en los primeros minutos de acción. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi buscaron tomar el control del encuentro, pero no lograron abrir el marcador.











Enseguida el cotejo cayó en una serie de imprecisiones en ambos lados de la cancha, sin que ninguno de los cuadros pudiera tener claridad con alguna oportunidad. Fue la visita a la que le tocó inaugurar los cartones en el minuto 18 a través del francés Sebastien Salles-lamonge.





El europeo tomó el balón adelante de media cancha y lo fue llevando metros al frente sin que nadie le saliera al paso, hasta que desde fuera del área se animó de derecha y mandó el balón lejos de la estirada del portero de casa, Daniel Gutiérrez. Previo al irse al descanso continuó el dominio del balón de los potosinos que alcanzaron a tener algunas aproximaciones peligrosas.