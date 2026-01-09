Mazatlán se queda frío en El Encanto: Bravos le arrebata el debut en el Clausura 2026

MAZATLÁN._ El debut no fue el esperado por los de casa.

Bravos de Juárez le arrebató los tres primeros puntos en casa a Mazatlán FC al derrotarle 2-1, en la primera fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el estadio El Encanto.

La siguiente semana es de jornada doble en el balompié nacional con la visita de Mazatlán este martes 13 de enero al estadio Cuauhtémoc en la fecha 2 contra Puebla. El viernes 16 regresan a casa para recibir a Rayados de Monterrey.

A los Cañoneros se les presentaron algunas opciones en la parte complementaria, pero ninguna de ellas logró cristalizar. Fábio Gomes, Iván González y Luis Teodora tuvieron sus aproximaciones.

Los primeros minutos de juego no trajeron grandes emociones ni en el marco del arquero de casa, Ricardo Rodríguez, ni en el de Sebastián Jurado, de los visitantes.

Ambos equipos buscaron crear oportunidades sin que hubiera ningún tipo de peligro, en el clásico primer partido de inicio de torneo.

Al director técnico local, Cristian Ramírez, le duró poco el gusto del cero en la portería de sus dirigidos porque en el minuto 23 vino la apertura del marcador.

El panameño José Rodríguez mandó un servicio por izquierda al corazón del área, en donde el defensa Francisco Nevárez impactó de cabeza para inaugurar la pizarra.