$!Mazatlán Sub 19 logra remontada y primera victoria del Clausura 2026

MAZATLÁN._ La Armería de Mazatlán FC Sub 19 consiguió su primera victoria del Clausura 2026 al imponerse 2-1 a Pachuca en la Jornada 8, en duelo disputado la mañana de este viernes en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

El conjunto visitante se adelantó al minuto 50 con gol de Yaro Martínez, pero los Cañoneros reaccionaron con carácter en la recta final: primero igualó Fernando Fonseca al 90’ y, ya en tiempo agregado, Yahir Escoto firmó la remontada al 97’ para darle el triunfo a los morados.

En contraste, la Armería Sub-21 no pudo sumar en casa y cayó 3-0 ante el cuadro hidalguense.