“En la mañana no fuimos contundentes como ahorita en la tarde, generamos mucha llegada, pero no pudimos concretar, a final de cuentas no se nos dio. Creo que vamos por buen camino, no hemos perdido, seguimos sin perder en este tipo de torneos y es importante siempre estar ahí compitiendo en las instancias finales”, dijo el “Mode” Lizárraga tras sellar la victoria en el estadio Centenario.

Los futbolistas “patasalada” vinieron de atrás para superar a un duro rival, ya que se vieron abajo en el marcador al minuto 22 del primer tiempo con gol de Jesús Castro.