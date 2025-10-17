$!Mazatlán visita a Chivas con la mira en el Play-In

Terminó la pausa por la Fecha FIFA y el torneo Apertura 2025 regresa a la actividad. Mazatlán FC regresa a la acción este sábado en su visita al estadio Akron para medirse a Chivas del Guadalajara, durante la jornada 13 de la Liga MX. El partido se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, a partir de las 18:07 horas, tiempo del Pacífico.

Los Cañoneros están convencidos de que hay que sumar puntos en lo que resta del campeonato para seguir manteniendo esperanzas de calificar a la siguiente fase. Los jugadores y el director técnico Robert Dante Siboldi lo han dicho en los últimos días, que cada encuentro que resta lo van a encarar como si fueran finales para alcanzar el objetivo trazado previo al comienzo del torneo.