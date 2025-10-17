$!Mazatlán visita a Chivas con la mira en el Play-In

Terminó la pausa por la Fecha FIFA y el torneo Apertura 2025 regresa a la actividad.
Mazatlán FC regresa a la acción este sábado en su visita al estadio Akron para medirse a Chivas del Guadalajara, durante la jornada 13 de la Liga MX.
El partido se llevará a cabo este sábado 18 de octubre, a partir de las 18:07 horas, tiempo del Pacífico.
Los Cañoneros están convencidos de que hay que sumar puntos en lo que resta del campeonato para seguir manteniendo esperanzas de calificar a la siguiente fase.
Los jugadores y el director técnico Robert Dante Siboldi lo han dicho en los últimos días, que cada encuentro que resta lo van a encarar como si fueran finales para alcanzar el objetivo trazado previo al comienzo del torneo.
Los porteños contabilizan 11 puntos, igualados con Querétaro y a un punto de distancia de León, que se ubica en el sitio 12.
Mazatlán se ubica actualmente en la posición 13 y está a dos unidades de los lugares de Play-In.
Su último compromiso fue el triunfo en casa contra de Atlético San Luis por marcador de 2-1, mientras que Chivas es noveno de la general con 17 unidades y en su pasado cotejo venció 2-1 a Pumas.
El balance general entre ambos conjuntos es de cinco victorias de los tapatíos, dos de Mazatlán y el resto empates.
Fernando Hernández fungirá como el árbitro central de las acciones.
La transmisión será por Amazon Prime.