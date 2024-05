Pachuca Mazatlán sacó la casta por su institución y se quedó con el campeonato de la categoría Sub 19, tras golear 5-1 a su similar de Fénix FC Mazatlán.

Los Tuzos también se coronaron en la categoría Sub 15, tras un partidazo contra Mazatlán FC que terminó 1-1 y se tuvo que definir en penales.

DOBLE TÍTULO PARA MAZATLÁN FC

No todo fue tristeza para las Fuerzas Básicas Cañoneras, ya que en la categoría Sub 17 sí pudieron salir avantes en penales ante Atlético Sorensic-Nuevo León por marcador de 5-4, para quedarse con el título, tras un 0-0 en tiempo regular.

Mazatlán FC no tuvo problemas para derrotar 3-0 al Club Tijuana Xoloitzcuintles-Baja California en la final de la categoría Sub 14. Los goles de la Armería fueron obra de Omar Arellano, Ángel Bernal y Mariano Castro.

En otros resultados, D’portenis Mazatlán fue derrotado por Linces-Durango en la final de categoría Sub 18, en un partido que terminó 3-3 en tiempo regular, y 4-2 en penales a favor de los foráneos.

Alan Tirado, Luis Alcocer y Bryan Chávez anotaron por Durango, en tanto Manuel Burciaga y Manuel Reyes (2) hicieron lo propio por D’portenis.

La Academia Muralla Mazatlán luchó hasta el final, pero no pudo con Tiburones Santos Laguna y cayó 2-1 en la final Sub 10, mientras que Leones SAM Mazatlán perdió 2-6 ante Amateur Guadalajara Tijuana, en la final Sub 7.

Academia Linces Sinaloa fue el campeón Sub 6, luego de vencer 5-4 (1-1) en penales a Club Patos Feos-Nayarit. Y en la final de la categoría Libre Varonil, SUTM Chihuahua le pegó 3-1 a SPE-Mazatlán.