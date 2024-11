Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid, no figura en la lista de convocados de la selección de Francia para los próximos partidos de la Liga de las Naciones contra Israel e Italia. Esta es la segunda convocatoria consecutiva en la que el atacante no será parte del equipo, lo que ha generado especulaciones sobre las razones detrás de su ausencia.

A diferencia de la convocatoria de octubre, en la que Mbappé no pudo unirse a los “bleus” debido a una lesión, esta vez no arrastra ningún problema físico, según la versión oficial. Sin embargo, la ausencia del capitán de la selección francesa sigue siendo un tema delicado. El seleccionador Didier Deschamps evitó ofrecer detalles claros sobre los motivos de su decisión, aunque enfatizó que la ausencia de Mbappé es “puntual” y que no tiene relación con factores extradeportivos.