Mbappé y Haaland, de cuatro en cuatro hacia un choque total

El Noruega-Francia ya de por sí estaba señalado como uno de los partidos más atractivos de los 72 duelos en la primera fase del Mundial, pero el momento de Kylian Mbappé y Erling Haaland, cuatro goles cada uno en las dos primeras jornadas, y el pulso único y directo por el liderato de grupo I lo dan aún más envergadura.

Se avecina un choque total en Boston. Seis de seis puntos los dos en dos jornadas. Los dos han superado tanto a Senegal como a Irak. A Francia, con seis goles a favor y uno solo en contra, le valen dos de los tres posibles resultados del próximo viernes para ser el primero del grupo I, tanto si vence como si empata. A Noruega, con siete tantos marcados y tres encajados, solo le sirve ganar.

El líder se medirá a un tercero, que circulan actualmente entre Escocia, Paraguay, Suecia, Bélgica, Irán, Egipto, Uruguay, Cabo Verde... El segundo a su homólogo del E: Costa de Marfil, más probable, o Ecuador. Depende de la última cita, en la que Ecuador juega contra Alemania; y Costa de Marfil se mide a Curazao. Noruega o Francia aguardan. Mbappé o Haaland.

De los seis goles de Francia, cuatro han sido de Mbappé, con 16 aciertos ya en su tercer Mundial, a dos tan solo de la histórica cifra -y aún en disputa en este torneo- de Lionel Messi, con 18 tras rebasar a Miroslav Klose. El delantero del Real Madrid anotó dos contra Senegal (3-1) y otros dos contra Irak (3-0). Fue clave en las dos victorias. Un gol cada tres remates. De doce disparos extrajo cuatro tantos para liderar las dos victorias de Francia y el pleno de puntos.

Haaland juega su primer Mundial. Y su irrupción es potentísima. De los siete goles de Noruega, cuatro son suyos. Dos en el 4-1 a Irak y otros dos en el 3-2 a Senegal para debatir la primera posición del grupo a Francia, pese al escepticismo en ese sentido en zona mixta del atacante del Manchester City, que ve a la selección gala como una potencial campeona mundial. El ariete promedia un gol cada vez 2,5 tiros. De sus diez remates en el torneo, ha convertido cuatro.

55 goles de Haaland y 52 de Mbappé en 2025-26

Son ya 59 goles en 52 partidos como internacional absoluto noruego de Haaland, su máximo goleador de la historia.

También ha anotado ya 55 tantos en 61 compromisos en esta campaña, entre su club (38 en 52 encuentros) y su selección (17 en 9 duelos), incluidos los cuatro del Mundial, rumbo al choque en Boston que marcará cuál es su destino en los dieciseisavos de final.

Mbappé también es el máximo artillero de la historia de la selección francesa, campeón del mundo en 2018. Son 60 goles en cien partidos con ‘Les Bleus’.

A lo largo de este curso, el atacante total del Real Madrid ha firmado 42 dianas en 44 choques con el conjunto blanco más diez goles en otros tantos partidos con Francia en este curso, desde septiembre hasta ahora, para un total de 52 aciertos sobre la portería rival en 54 partidos. Imponente.

El atacante francés ganó dos de sus tres enfrentamientos hasta ahora contra Haaland, con dos victorias del Real Madrid sobre el Manchester City con ellos sobre el césped: del 2-3 de febrero de 2025, con dos goles del noruego y uno del francés, al 1-2 del 17 de marzo de este año, con gol y derrota de Haaland, ambos en la Liga de Campeones.

En cambio, en 2020, el Borussia Dortmund entonces de Haaland venció por 2-1 al Paris Saint Germain entonces de Mbappé con dos goles del noruego.

El juego

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia

12:00 oras