$!Mbappé y Vinícius liquidan a Oviedo: Real Madrid gana 0-3 en LaLiga

Real Madrid impuso su jerarquía en el Estadio Carlos Tartiere y venció 0-3 al Real Oviedo en la jornada 2 de LaLiga 2025/26. Kylian Mbappé fue la figura con dos goles, mientras que Vinícius Jr. cerró la cuenta en tiempo agregado para mantener el paso perfecto del conjunto merengue.

El primer tiempo fue muy intenso, con un Real Oviedo cerrando los espacios y apostando a concretar un contragolpe para hacerle daño a los merengues, quienes desde el arranque tuvieron la misión de descifrar el parado defensivo del local.

El equipo local, dirigido por Veljko Paunovic, resistió durante buena parte del encuentro con orden defensivo y apostando al contragolpe. Salomón Rondón fue la referencia ofensiva, pero Oviedo apenas generó peligro real. La ocasión más clara llegó al minuto 81, cuando Kwasi Sibo estrelló un disparo en el poste que pudo cambiar el rumbo del partido.

Antes, al 37’, Mbappé abrió el marcador tras una recuperación de Tchouaméni y asistencia de Arda Güler. El francés giró con clase y definió cruzado para el 0-1.