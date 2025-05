El mazatleco fue uno de los ex futbolistas invitados al Sport Camp Mazatlán 2025 organizado por el promotor Christian Aguilar.

MAZATLÁN._ El ex seleccionado nacional de México, Francisco Javier “Maza” Rodríguez Pinedo , se visualiza en un momento dado ser director técnico de futbol.

“Sí, sí, me encantaría dirigir. Si bien ahorita no he tocado puertas, terminé el curso de entrenador, dos semestres en la Federación Mexicana de Toluca y los dos semestres los terminé en la de Querétaro.

“Entonces mi sueño es dirigir un equipo, lógicamente porque es lo que he hecho toda mi vida, el futbol es mi pasión y no pierdo las esperanzas de hacerlo, en su momento mi sueño era ser jugador profesional y lo logré, ahora mi esperanza es dirigir un equipo”.