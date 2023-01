CULIACÁN._ La ola de violencia que se originó desde temprana hora en Culiacán tras la captura de Ovidio Guzmán propició la suspensión este jueves del partido entre Dorados de Sinaloa y Correcaminos de la UAT de la Liga de Expansión MX.

A Iván Pineda, defensa del Correcaminos, lo sacó de su sueño el ruido de los balazos. Así lo contó en entrevista con AS México.

“Me levanté y escuché balazos, pero no me lo imaginaba hasta que empecé a ver las noticias y las redes sociales y nos avisaron que estaba la situación complicada. Nos avisan temprano que la ciudad está con mucho movimiento, balazos, bloqueos y nos dieron rápido las indicaciones de quedarnos en nuestros cuartos, de no salir para nada, de mantenernos lejos de ventanas y estamos siguiendo esas órdenes para estar bien”, relató el futbolista de 30 años.

El partido Dorados-Correcaminos estaba programado para las 20:00 horas de este jueves 5 de enero y abriría en la ciudad la actividad del Clausura 2023.

Iván Pineda reconoció en la misma entrevista que se siente miedo al vivir una situación así, y que se ya ha comunicado con su familia, que evidentemente se preocupó por él tras conocerse los acontecimientos.

Correcaminos, representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tenía programado su vuelo de regreso para el viernes, pero, según registra Pineda, el vuelo no les ha sido confirmado pues el aeropuerto de la ciudad está cerrado a viajes.

Ambos clubes publicaron comunicados en los que mencionaron la reprogramación del partido debido a circunstancias ajenas a las instituciones.