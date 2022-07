El director técnico del Mazatlán FC, Gabriel Caballero, lamentó la forma en que Pumas les sacó el empate de último minuto 1-1, con una jugada de táctica fija, que desde su perspectiva no merecía marcarse como tiro de esquina porque no la tocó ninguno de sus jugadores. “Me quedo con la bronca que era saque de meta, dependió de nosotros para defender esa pelota, pero sí me duele, porque era saque de meta y probablemente se acababa el partido. He vivido muchas cosas, goles de último minuto y es parte del juego”, dijo el entrenador de los Cañoneros, quien habló de que aún no está cerrado el fichaje de Giovani dos Santos.

“Por otro lado, lo de Giovani sigue estando en el aire, hay una propuesta del club y no hay una respuesta. La posibilidad de otro jugador ya veremos, estamos en tiempo, junto con la directiva veremos qué posibilidades hay. Pensaremos lo que tenemos que hacer para el fin de semana”. Al ser cuestionado sobre alguna preparación especial para enfrentar a Dani Alves en su debut en la Liga MX, el entrenador aseguró que no hubo nada, por el contrario, su equipo siempre vio a Alves como uno más en el campo.

“No, nada (especial), hemos jugado contra jugadores de mucha calidad, internacionales todos en muchos momentos y nos hemos encontrado con jugadores de gran nombre y le hace bien al futbol mexicano una figura como Dani Alves; le hace bien y no hay nada que decir. No les digo nada a los jugadores, ellos conocen quién es Dani Alves, como lo conocemos todos, pero dentro de la cancha no hay diferencia”, apuntó. Para Caballero, su equipo supo leer al rival y, de no ser por esa supuesta falla, hubieran alcanzado a llevarse los tres puntos de CU.