Caballero señaló que después del resultado ante el América , no se puede decir mucho al respecto y aceptó es consecuencia de todos los errores que cometieron.

MÉXICO._ El director técnico del Mazatlán FC , Gabriel Caballero , no ocultó la vergüenza deportiva que le causó la escandalosa derrota 6-0 ante América en el Estadio Azteca.

“Me siento muy apenado con la institución, con la afición. Cuando un resultado es así no hay mucho qué decir. No fue el equipo que es de Mazatlán. Lo que pasó hoy fueron muchos errores y hablar de una goleada no hay muchas conclusiones qué sacar más que la pena que siento”, externó el timonel de los Cañoneros en la rueda de prensa al finalizar el encuentro de la jornada 4.

Caballero añadió que la contundencia de un rival como América, que cuenta con jugadores importantes, contribuyó a esta goleada.