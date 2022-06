“Muy contento por este nuevo desafío que se nos presenta como cuerpo técnico. En segundo lugar, la verdad, satisfecho porque en estos cuatro días de trabajo he notado una predisposición de parte de todo el grupo al trabajo, realmente me ha sorprendido gratamente. En tercer lugar, nosotros junto con todo el plantel nos hemos fijado un objetivo grupal, sumar una determinada cantidad de puntos para alivianar el tema de la porcentual y poder calificar otra vez al equipo. Esos son los objetivos grupales que nosotros nos trazamos.

“Algo tan lindo como fue un campeonato con Atlético Morelia, sino porque creo que nos toma en un momento donde la madurez de uno como entrenador se encuentra en un punto óptimo y eso se traslada al equipo, al plantel y eso genera un estímulo y una confianza en todos, no de tanto en los jugadores como en nosotros el cuerpo técnico”, declaró Ricardo sobre su reciente campeonato en la Liga de Expansión con Morelia.

“Como entrenador llevo 11 años ininterrumpidos trabajando en México, la verdad no sabía si se me iba a dar, no lo sabía, no estaba en mí el control, pero sí estaba esperando esta oportunidad, lo cual hace que, para mí, como para todo mi cuerpo técnico, sea un desafío muy importante”, comentó Valiño sobre su llegada al equipo Xoloitzcuintle.

Ricardo aprovechó para mencionar los objetivos a cumplir y enviar un mensaje a la afición.