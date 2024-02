Con 26 años, tres operaciones en rodilla, y un talento nato, Vega indica que poco le importa lo que la gente opine, pues para él todo lo que hace está bien y así seguirá.

“Me tiene sin cuidado lo que se piense, yo trato de disfrutar mi vida, es mi vida, no es la de ellos, yo sigo adelante”.

Y lo que sí, se muestra como hombre familiar, que tiene el apoyo de sus seres queridos en cada decisión que hace o da.

“Estoy feliz en mi regreso a Toluca. Estoy cerca de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Me siento muy bien aquí y me concentro en jugar”.

Vega regresó a la cuna que le vio nacer como futbolista, después de indisciplinas que tuvieron que ver con mujeres en hoteles de concentración, por el cual fue borrado en Chivas, relataron varios medios en su momento, pero también en el club rojiblanco atravesó duras lesiones, que hoy las ve como un tema a cuidarse, y del cual no se ha resentido.

“No voy a negar que tengo una rodilla que ha sido operada en tres ocasiones, y que en los últimos juegos con las Chivas tenía muchas molestias. Pero ahora que estoy aquí y en este torneo me he sentido muy bien, no he tenido ninguna molestia”.