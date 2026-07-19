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Mundial 2026

Memes: Argentina vs. España la final que rompe a América Latina

Las discusiones entre el hermano incomodo de América Latina y el pasado conquistador
Animal.mx |
19/07/2026 16:39
19/07/2026 16:39

Mientras los directores técnicos de España y Argentina se quebraron la cabeza con la estrategia y los jugadores dejaron el alma en la cancha en la final del Mundial 2026, la verdadera batalla —la más despiadada, creativa y divertida— se jugó en las benditas redes sociales. Porque si algo sabemos hacer bien en este lado del planeta (y del otro también), es curar los ataques de ansiedad colectiva con toneladas de humor.

Memes

De la foto viral a un momento de IA

Es que el medio tiempo... ¿para qué invitan al tío que saca la guitarra?

Y nosotros pensando que algo iba a sonar... no sé, Aserejé, La Macarena o Quevedo

Es que el pelazo de Cucurella es un cuento de hadas

$!Memes: Argentina vs. España la final que rompe a América Latina

La entrada de Madonna con Ronaldino y Roberto Carlos ya será historia del pop

Aunque la realidad es que la frontalidad de los sudamericanos fue clarísima

Y es que el arbitraje generó emociones nivel:

En términos de Ru Paul... así fue:

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