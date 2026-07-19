$!Memes: Argentina vs. España la final que rompe a América Latina

Mientras los directores técnicos de España y Argentina se quebraron la cabeza con la estrategia y los jugadores dejaron el alma en la cancha en la final del Mundial 2026, la verdadera batalla —la más despiadada, creativa y divertida— se jugó en las benditas redes sociales. Porque si algo sabemos hacer bien en este lado del planeta (y del otro también), es curar los ataques de ansiedad colectiva con toneladas de humor.
Memes
De la foto viral a un momento de IA
Es que el medio tiempo... ¿para qué invitan al tío que saca la guitarra?
Y nosotros pensando que algo iba a sonar... no sé, Aserejé, La Macarena o Quevedo
Es que el pelazo de Cucurella es un cuento de hadas
La entrada de Madonna con Ronaldino y Roberto Carlos ya será historia del pop
Aunque la realidad es que la frontalidad de los sudamericanos fue clarísima
Y es que el arbitraje generó emociones nivel:
En términos de Ru Paul... así fue: