$!Memes: Argentina vs. España la final que rompe a América Latina

Mientras los directores técnicos de España y Argentina se quebraron la cabeza con la estrategia y los jugadores dejaron el alma en la cancha en la final del Mundial 2026, la verdadera batalla —la más despiadada, creativa y divertida— se jugó en las benditas redes sociales. Porque si algo sabemos hacer bien en este lado del planeta (y del otro también), es curar los ataques de ansiedad colectiva con toneladas de humor.

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De la foto viral a un momento de IA