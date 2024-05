El portero mexicano Guillermo Ochoa se despidió de manera oficial de la Salernitana de Italia, luego de culminar su contrato y no llegar a un acuerdo para la renovación.

A través de su cuenta de Instagram, Ochoa emitió un mensaje para despedirse del club y de los aficionados que lo cobijaron los últimos dos años en la Serie A.

“Hoy recurro a ti con tristeza para decir adiós mientras me voy de este maravilloso club, ciudad y base de fans que me recibieron con los brazos abiertos durante mi última temporada. Mi experiencia con la Salernitana fue inolvidable, aunque corta fue intensa, llena de emociones y retos que me hicieron crecer como deportista y como persona”, menciona Ochoa en la red social.