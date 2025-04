Lionel Messi fue tajante al afirmar que no existe una verdadera rivalidad entre Argentina y México en el futbol, desestimando cualquier intento de comparación entre ambas selecciones.

“No sé qué pasó con los mexicanos, no sé cuándo arrancó esa rivalidad. Nunca le falté el respeto a nadie. Creo que ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe, no hay comparación”, declaró Messi.

Históricamente, Argentina ha dominado los enfrentamientos directos ante México en torneos internacionales, con los sudamericanos imponiéndose en múltiples ocasiones, incluyendo mundiales. Messi recordó con especial emoción su gol ante el Tri en Qatar 2022, el cual fue crucial para la victoria 2-0 de su equipo y significó un desahogo tras la inesperada derrota en el debut ante Arabia Saudita.

“El gol que más disfruté en Qatar fue el de México. No por la gente ni mucho menos, fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros”, concluyó el futbolista argentino.

La postura de Messi refuerza la percepción de que Argentina, como potencia mundial y actual campeona del mundo, no considera a México como un rival directo en el plano futbolístico.