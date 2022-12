“No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés decir lo que pensás... pero la FIFA tiene que reveer esto. No puede ponerlo en una instancia así (al árbitro). No puede ser que el árbitro no esté a la altura”, sumó el capitán del seleccionado argentino.

“Adicionó diez minutos... las faltas que cobraba... parecía que querían que empatara (Países Bajos)”, agregó.