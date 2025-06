Según reportes de TyC Sports, Messi le recriminó a Rodríguez sus comentarios sobre el arbitraje en la final de la Copa América. “Dijiste que nos ayudaron en la final. Hablás mucho”, le dijo el argentino. James, sorprendido, respondió: “Pero ¿por qué? Yo no he dicho nada”.

El contexto de la polémica

En marzo de 2025, Rodríguez declaró que Colombia no ganó la Copa América por factores externos, insinuando que el árbitro favoreció a Argentina al no marcar ciertos penales. Estas palabras no pasaron desapercibidas para Messi, quien aprovechó el partido de eliminatorias para confrontarlo.

“Hicimos una excelente Copa América. Obviamente, queríamos el título, pero no ganamos la Copa América por cosas externas, creo. El árbitro favoreció a Argentina. No nos dio penas máximas. Para mí, una clara.”

Más tensión en el partido

El encuentro también tuvo otro cruce entre Nicolás Otamendi y Richard Ríos, quienes se encararon al final del partido, reflejando el nivel de intensidad vivido en el Estadio Monumental.