Messi y Kiko protagonizan encuentro viral en Miami

MIAMI._ Lionel Messi tuvo una visita especial en las instalaciones del Inter Miami: el actor mexicano Carlos Villagrán, mundialmente conocido por interpretar a Kiko en la serie El Chavo del 8.
El encuentro fue compartido por Villagrán en redes sociales, donde mostró imágenes y videos junto al campeón del mundo. El actor de 82 años acudió acompañado de su pareja y convivió algunos minutos con Messi, a quien le entregó obsequios y recibió a cambio una camiseta autografiada del club estadounidense.
Villagrán expresó su emoción con palabras dirigidas al futbolista.
“Estoy honrado de tu presencia, te voy a defender toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado, te veo, te repito y no puedo creer estar frente a ti”.
Incluso utilizó la voz característica de Kiko, lo que provocó risas de Messi y de los presentes.
El momento se volvió viral en plataformas digitales, reforzado por el antecedente de que meses atrás Messi había armado un equipo ideal con personajes de El Chavo del 8, incluyendo a Kiko. Ahora, ambos coincidieron en persona en un encuentro que mezcló deporte, cultura y nostalgia.