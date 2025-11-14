$!México elimina a Argentina en penales y firma una gesta histórica en el Mundial Sub 17

AL RAYYAN._ La Selección Mexicana Sub 17 protagonizó una jornada inolvidable al eliminar a Argentina, la favorita del Mundial de Qatar 2025, tras un empate 2-2 en tiempo regular y una victoria por 5-4 en la tanda de penales. El arquero Santiago López, señalado por un error en el empate albiceleste, se redimió con una atajada clave y el penal decisivo que selló la clasificación a octavos de final.

El partido fue una montaña rusa. Argentina golpeó primero con un gol de Ramiro Tulián al minuto 8, en una jugada preparada que descolocó a la defensa mexicana. Los primeros 45 minutos transcurrieron con un marcado dominio de la Selección de Argentina, sin embargo, las últimas dos acciones del primer capítulo fueron para el seleccionado tricolor. Primero, un disparo de Luis Gamboa fue desviado para tiro de esquina, en donde Ian Olvera remató de cabeza para forzar la estirada del arquero argentino que mandó al travesaño. El Tricolor tardó en asentarse, pero encontró su mejor versión en el segundo tiempo. Luis Gamboa empató apenas al arranque del complemento y luego firmó su doblete al 58’, en el mejor momento del equipo dirigido por Carlos Cariño.

México resistió con temple hasta el minuto 86, cuando un error en la salida de López permitió el empate argentino. A pesar del golpe anímico, el equipo se mantuvo firme y llevó el partido a penales. En la tanda, México mostró carácter. López atajó el primer disparo de Argentina y luego, con la serie empatada, tomó el balón para ejecutar el último penal. Su disparo, fuerte y cruzado, desató la locura en Al Rayyan y convirtió una noche de sufrimiento en una proeza.