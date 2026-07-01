Futbol
|
Mundial 2026

México enfrentará a Inglaterra en octavos tras remontada con doblete de Harry Kane

El capitán inglés marcó dos goles, incluido el del triunfo al minuto 86, para que Inglaterra viniera de atrás y derrotara 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/07/2026 11:03
01/07/2026 11:03

ATLANTA._ La Selección Mexicana ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Inglaterra vino de atrás para derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final gracias a un doblete de Harry Kane, resultado que cita a los Tres Leones con el Tricolor en los octavos de final.

El conjunto africano estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al adelantarse apenas al minuto 7. Brian Cipenga aprovechó una asistencia de Chancel Mbemba para definir dentro del área y silenciar a los aficionados ingleses.

ATLANTA._ La Selección Mexicana ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Inglaterra vino de atrás para derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final gracias a un doblete de Harry Kane, resultado que cita a los Tres Leones con el Tricolor en los octavos de final.

El conjunto africano estuvo cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al adelantarse apenas al minuto 7. Brian Cipenga aprovechó una asistencia de Chancel Mbemba para definir dentro del área y silenciar a los aficionados ingleses.

#Futbol
#Inglaterra
#Congo
#Mundial 2026
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube