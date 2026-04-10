México Femenil golea 9-0 a Islas Vírgenes en clasificatorio rumbo al Mundial 2027

La selección mexicana femenil inició con paso firme su camino hacia la Copa del Mundo 2027 al golear 9-0 a Islas Vírgenes en el Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.

El equipo dominó desde el inicio y dejó claro su poder ofensivo en la primera jornada clasificatoria.

María Sánchez abrió el marcador al minuto 5 y firmó un hat-trick antes del descanso. Charlyn Corral sumó dos goles, incluyendo un penalti al 24’, mientras que Kimberly Rodríguez y Scarlett Camberos también se hicieron presentes en el marcador. En el complemento, Kiana Palacios cerró la cuenta tras asistencia de Sánchez al 49’.

La portera rival, Jenna Rehm, fue protagonista con varias intervenciones, aunque no pudo evitar la avalancha ofensiva mexicana. El resultado asegura tres puntos y refuerza la confianza del Tri, que mostró conexión y estrategia en todas sus líneas.

Con esta victoria, México avanza con paso sólido en la fase clasificatoria y se prepara para sus próximos compromisos, consciente de que los duelos más exigentes aún están por venir.