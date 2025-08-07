$!México femenil se mantiene en el puesto 29 del ranking FIFA

Con mil 690.18 puntos , el resultado le permitió conservar su posición dentro del top 30, aunque sigue por debajo de Estados Unidos (2°) y Canadá (9°) en la clasificación regional de Concacaf.

La Selección Mexicana femenil se mantuvo en el lugar 29 del ranking mundial de la FIFA correspondiente a agosto de 2025, tras sumar una victoria y un empate en sus recientes enfrentamientos ante Colombia.

España recuperó el liderato global con 2 mil 66.79 puntos, superando por estrecho margen a Estados Unidos (2 mil 65.06), que había dominado el listado desde agosto de 2024. El ascenso español se consolidó tras su actuación en la Eurocopa, donde fue subcampeón al caer en penales ante Inglaterra. Suecia completa el podio en tercer lugar, seguida por Inglaterra y Alemania.

México, dirigido por Pedro López, ha mostrado avances en su rendimiento internacional, pero aún enfrenta el reto de acortar distancia frente a las potencias del continente. Su posición actual refleja estabilidad, aunque también la necesidad de sumar resultados consistentes en torneos oficiales para escalar en la clasificación.

La próxima actualización del ranking está prevista para octubre, y el equipo nacional buscará aprovechar las fechas FIFA para mejorar su ubicación y consolidarse como contendiente en la región.