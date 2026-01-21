México inicia su camino al Mundial 2026 con amistoso ante Panamá

El técnico Javier Aguirre no contará con los jugadores que militan en Europa al no ser Fecha FIFA, por lo que apostó por una convocatoria con nuevos talentos y varios futbolistas del torneo local que buscan ganarse un lugar en la lista mundialista.

La Selección Mexicana arranca su preparación rumbo al Mundial 2026 con un amistoso frente a Panamá , este jueves 22 de enero a las 19:00 horas del centro de México (18:00 de Sinaloa) en el Estadio Rommel Fernández.

Entre las novedades destacan Kevin Castañeda, Iker Fimbres, Bryan González, Everardo López y Denzell García, además de la presencia de ocho jugadores de Chivas, el club que más aporta en esta ocasión. Uno de ellos es Armando “la Hormiga” González, quien ya debutó con el Tri en noviembre pasado ante Paraguay.

La lista incluye nombres habituales como Ángel Malagón, Carlos Acevedo, Jorge Sánchez, Diego Lainez y Roberto Alvarado, junto a jóvenes que buscan consolidarse. El próximo domingo 25 de enero, México disputará otro amistoso frente a Bolivia a las 13:30 horas.

Rivalidad reciente

El duelo entre México y Panamá se ha convertido en un clásico de la región. Los canaleros aún recuerdan la final de la Copa Oro 2023, perdida 1-0 con gol de Santiago Giménez. Más tarde, en la Nations League 2023, el Tri volvió a imponerse por la mínima en el partido por el tercer lugar.

En la memoria de la afición mexicana también permanece la chilena de Raúl Jiménez en el Estadio Azteca durante las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, una jugada que mantuvo vivas las esperanzas mundialistas.

Transmisión

El partido podrá seguirse en México a través de Azteca 7, Canal 5 y TUDN.