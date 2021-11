México queda frío ante Canadá

EDMONTON , Canadá._ México perdió por 2-1 ante Canadá en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, en las eliminatorias de la Conocacaf.

La Selección Mexicana fue un equipo sin ideas, sin orden y con muchos errores defensivos, y es que los dos goles de los de la hoja de maple fueron producto de pifias en la defensa que solo hicieron que el Tata Martino viera hacia el piso con las manos en la bolsa con actitud de derrota.

Si bien el juego fue un tanto parejo en cuanto a posesión, los errores atrás mataron al Tri, primero un garrafal error de Memo Ochoa al rechazar mal el balón dejárselo a Cyle Larín, quien sin piedad mandó el balón al fondo de las redes.

El gol de Canadá fue una olla de presión que estalló en el banca de México, Jorge Theiler, auxiliar de Martino, se hizo de palabras con sus homólogos canadienses por el festejo exagerado de John Herdman hacia el banquillo azteca, publicó Mediotiempo.

Canadá mató el juego rápido en el segundo tiempo.

Las jugadas a balón parado han sido un dolor de cabeza en la era del Tata y así Larín volvió a aniquilar el arco de Ochoa. Martino no tuvo ninguna reacción, sus cambios fueron Córdova y Guardado que estuvieron desaparecidos por completo en el juego.

Este Tri no tiene pies ni cabeza. Sobre el final del encuentro la Selección vivió sus mejore momentos, pero eso solo le alcanzó para hacer el gol de la honra con un certero cabezazo de Héctor Herrera, que calentó el ánimo por un momento, pero no fue más que una mera ilusión, pues simplemente este equipo no la trae consigo.

La derrota pone a México en el tercer puesto de la clasificación, la diferencia de goles es lo que tiene al Tri por encima de Panamá que lo acecha y que lo enfrentará en la siguiente Fecha FIFA en el Estadio Azteca, eso sí, sin gente por el castigo de la FIFA por el comportamiento de la afición.

Contra todo pronóstico, Canadá lidera la eliminatoria con 16 unidades, una por encima de Estados Unidos, que en la jornada se resignó con un empate en su visita a Jamaica.

Hacia el final, hubo un conato de riña entre los jugadores de los dos equipos.Con derrotas en sus visitas a Estados Unidos y Canadá en esta doble fecha del octagonal definitivo de la eliminatoria, México se hundió del primero al tercer sitio.

Se aferra por lo tanto al último pasaje que otorga la clasificación directa a Qatar, con 14 puntos, los mismos que Panamá, depositario actual de la invitación al repechaje intercontinental.

Próximos juegos de México

Canadá visita a Honduras el 27 de enero, en la siguiente fecha de la eliminatoria y con la oportunidad cada vez más clara de acudir a lo que sería su primera cita mundialista desde México 1986.

La Selección Mexicana disputará su tercer duelo seguido de visita, esta vez ante Jamaica.

Antes de ese compromiso, se anticipa una tormenta mediática para el argentino Martino en México.