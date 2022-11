Por su parte, Polonia llega con su jugador emblemático, Robert Lewandowski en gran momento. El ariete se ha convertido en la principal carta en el ataque del Barcelona y estará acompañado por futbolistas como el portero Wojciech Szczesny de la Juventus; el defensor central Jan Bednarek del Aston Villa; Grzegorz Krychowiak, mediocampista defensivo del FK Krasnodar, y Piotr Zielinski, volante ofensivo del Napoli.

Martino aún no ha podido establecer un sistema de juego y una idea clara, o al menos no ha conseguido su pleno funcionamiento. No todas las responsabilidades son suyas, con un plantel castigado por lesiones que, por ejemplo, no tendrá a Tecatito Corona en Qatar. Sin embargo, el propio Martino reconoció la animosidad que existe contra su figura: “No solamente me siento el enemigo público, sino el enemigo público número uno de México”.