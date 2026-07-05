$!México se despide del Mundial tras caer ante Inglaterra en un duelo dramático

MÉXICO._ La Selección Mexicana protagonizó un intenso partido frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, pero la contundencia inglesa y la brillante actuación del portero Jordan Pickford terminaron por inclinar la balanza. Pese a disputar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, el conjunto europeo resistió la presión del Tricolor para imponerse 3-2 en el Estadio Azteca y sellar su pase a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega. México arrancó con personalidad, control de balón y llegadas por los costados. Gilberto Mora tomó protagonismo en el mediocampo, Roberto Alvarado fue una vía constante por derecha y Jesús Gallardo atacó con velocidad por izquierda.

El Tricolor avisó primero al minuto 16. Roberto “Piojo” Alvarado desbordó por la banda derecha y puso un centro perfecto para Raúl Jiménez, quien conectó un potente cabezazo con dirección al poste izquierdo. Sin embargo, Jordan Pickford realizó una espectacular atajada para evitar el primer tanto mexicano.

El Tricolor tuvo a Inglaterra metido en su campo durante varios tramos del primer tiempo, aunque el equipo de Thomas Tuchel encontró la forma de castigar cuando México vivía uno de sus mejores momentos. Al minuto 36, tras una recuperación iniciada por Pickford y una rápida transición encabezada por Declan Rice y Bukayo Saka, Jude Bellingham definió frente a Luis Ángel “Tala” Rangel para abrir el marcador.

El golpe fue inmediato. Apenas dos minutos después, un error de Gilberto Mora en la salida permitió que Harry Kane habilitara nuevamente a Bellingham, quien solamente empujó el balón para firmar su doblete y colocar el 2-0 en favor del conjunto inglés.

La respuesta mexicana no tardó. Al minuto 41, Roberto Alvarado cobró un tiro libre que fue rechazado por la barrera y el balón quedó a merced de Julián Quiñones, quien sacó un potente disparo para vencer a Pickford y acercar al Tricolor 2-1. Con esa anotación, el delantero llegó a cuatro goles en la Copa del Mundo 2026, igualando la marca histórica de Luis “Matador” Hernández como máximo anotador mexicano en una misma edición mundialista.

Antes del descanso, México estuvo muy cerca del empate. En el tiempo agregado, Pickford volvió a vestirse de héroe al desviar con una espectacular atajada otro remate de cabeza de Raúl Jiménez. Instantes después, César Montes apareció completamente solo dentro del área, pero no logró definir frente al arco inglés y dejó escapar una oportunidad inmejorable para igualar el marcador. En el arranque del complemento, Javier Aguirre movió sus piezas con el ingreso de Edson Álvarez por César Montes, pero Inglaterra salió con mayor intensidad y estuvo cerca del tercer tanto. Nico O’Reilly primero envió un centro que cruzó con peligro el área chica y, posteriormente, sacó un disparo que pasó apenas desviado del poste izquierdo defendido por el “Tala” Rangel. El panorama pareció cambiar al minuto 53, cuando Jarell Quansah fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura plancha sobre Jesús Gallardo, dejando a Inglaterra con un hombre menos. No obstante, el conjunto europeo volvió a golpear. Al minuto 58, Harry Kane controló un pelotazo dentro del área y cedió para Anthony Gordon, quien fue derribado por Luis Ángel Rangel. El árbitro señaló la pena máxima y, dos minutos después, el propio Kane convirtió el penal con un potente disparo para ampliar la ventaja a 3-1 y llegar a seis anotaciones en la Copa del Mundo.

México respondió con cambios ofensivos: Santiago Gimenez y Brian Gutiérrez ingresaron por Gilberto Mora y Luis Romo, y el Tricolor volvió a meterse al partido al minuto 66, cuando el silbante acudió al VAR para revisar un contacto de Harry Kane sobre Brian Gutiérrez dentro del área. Tras observar la repetición, decretó la pena máxima a favor del Tricolor. Raúl Jiménez tomó la responsabilidad al minuto 68 y ejecutó el penal con gran categoría, engañando a Jordan Pickford para marcar el 3-2 y devolverle la esperanza a la Selección Mexicana en la recta final del encuentro.

En el tramo final, Inglaterra defendió con sus 10 jugadores cerca del área, mientras México atacó por todos los sectores y tuvo una ocasión clara con Edson Álvarez en un tiro de esquina al minuto 79. El empate no llegó y el conjunto inglés resistió hasta el final para callar los mariachis y dejar tendido al equipo Tricolor en el templo azteca. México volvió a quedar eliminado en octavos de final. Alineación de México: Portero: Luis Ángel “Tala” Rangel. Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora. Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.