Ser organizador de una Copa del Mundo y tener el pase asegurado le ha complicado a la Selección Mexicana para encontrar rivales en las próximas Fecha FIFA, de ahí que consideren enfrentarse a clubes, aseguró el presidente de la FMF, Ivar Sisniega.

El primer club como rival del Tricolor será en la Fecha FIFA de octubre, previo al esperado cotejo contra la Selección de los Estados Unidos en el Estadio Akron.

“Hay un rival considerado, probablemente un club, porque es una fecha complicada. Hay un partido previo, antes de venir acá contra Estados Unidos, y aguantemos unos días más para dar el nombre del rival. Se jugará en México y denme unos días para cerrar la ciudad” , adelantó Sisniega.

El Valencia de España es una opción para rival del Tricolor con sede todavía por definir, esperando cerrarlo pronto para hacer el anuncio. Aún con esto, Javier Aguirre consideró que no hay pretextos para preparar al “Tri” en lo que viene.

“En aquel entonces teníamos eliminatoria y hoy no. Hay tiempo para el diseño, pero está el obstáculo de los rivales, es complicado preparar los amistosos cuando hay tan pocos rivales disponibles. Vamos a buscar la mejor preparación para el Mundial. No es fácil, insisto, pero todo se puede si hay orgullo por venir a defender a tu país. Todo se puede, no hay pretextos. Nos prepararemos de la mejor forma posible. Vamos de la mano con la afición, con la gente que nos ayuda y ya verás que lo haremos bien”, mencionó “El Vasco”.

Cabe mencionar que la misma problemática la tienen Estados Unidos y Canadá, dos de sus próximos rivales en amistosos, y que también serán anfitriones de la Copa del Mundo.

“Hay que sacar provecho de todo. Si sólo te queda eso jugaremos con Canadá o con Estados Unidos. Buscamos un club de una liga de nivel alto. No es fácil la planificación, es un reto más, pero si tienes disposición, ganas y deseo, puedes con todo sea quien sea el rival, lo importante eres tú. Estoy muy contento con lo que me han presentado. No me afecta que sea club, somos nosotros los que importamos, cómo nos comportamos ante el rival y en ese escenario”, agregó Aguirre.

La planeación para el siguiente año ya comenzó y ahí la Federación Mexicana de Futbol considera viajar a Europa o Sudamérica para verse las caras a clubes.

“Estamos trabajando para ver distintos escenarios. Esta contemplado que la selección vaya a Europa o Sudamérica. No es fácil, pero manejamos distintos escenarios para tener una buena preparación. Lo ideal sería estar siempre en casa, pero no descartamos nada. No voy adelantar nada. Estamos trabajando para 2025 y 2026 en la preparación”, destacó Aguirre.