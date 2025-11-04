México varonil tropieza en el debut de la Copa del Mundo Sub 17

México tropieza en su debut en la Copa del Mundo Sub 17. El equipo de Carlos Cariño perdió por 2-1 contra Corea del Sur, a pesar de tener el dominio contra el equipo asiático.

El equipo de Carlos Cariño fue el que tuvo el mando del balón, pero la falta de contundencia acabó con las aspiraciones del equipo mexicano.

Corea del Sur aprovechó el balón parado para irse adelante. Koo Hyeon-Bin hizo el 1-0, al minuto 19, anotó el primer gol del partido desde el tiro de esquina. Lo que puso el partido en contracorriente para los mexicanos.

Aldo de Nigris emparejó el marcador. El atacante mexicano hizo el empate a uno, el jugador de los Rayados de Monterrey hizo el 1-1, antes del descanso.

En el complemento, cuando parecía que México retomaba el control del partido. Nam Ian hizo el 2-1 al minuto 49.

México quiso responder. Carlos Cariño mandó al campo a Luca Vuoso, Máximo Reyes, Juan López y José Mancilla, pero el tiempo no alcanzó. El equipo mexicano cayó en su debut por 2-1 ante Corea del Sur.

México aún tiene dos partidos en la fase de grupos. El viernes enfrentará al equipo de Costa de Marfil, en busca de sumar sus primeras unidades y continuar con su intención de superar la fase de grupos.

El lunes, el equipo de Carlos Cariño enfrentará a Suiza, que es actualmente el líder de grupo, al vencer en su debut al equipo de Costa de Marfil.

El objetivo del equipo mexicano es avanzar al menos hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 17, como lo hizo en la categoría Sub 20, en busca de quedar en los mejores ocho equipos del mundo.