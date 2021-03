GUADALAJARA._ El final del sueño no estuvo en chino, sino en japonés y México está en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al vencer 2-0 a Canadá en la Semifinal del Preolímpico de Guadalajara.

Con anotaciones de Uriel Antuna y Johan Vásquez, el equipo de Jaime Lozano se sacudió la presión y logró el ansiado boleto a Tokio 2020 para así lograr su tercera clasificación olímpica al hilo, luego del fracaso previo a Beijing 2008 en una noche donde el portero, Sebastián Jurado no tuvo mucho trabajo, pero que presentó un primer tiempo algo trabado.

Ahora el Tri Sub 23 buscará el título de esta edición del Preolímpico ante Honduras, ambos ya con los 2 boletos olímpicos de la Concacaf.

Canadá por su parte, tendrá que prepararse más, ya que no va a Olímpicos en futbol varonil desde 1984.

El Tri tenía todo, estaba en casa, era favorito y con algunos jugadores en gran nivel, además del paso perfecto y una gran solidez defensiva con solamente 1 gol en contra y eso se notó desde los primeros minutos, pues México inició atacando.

Carlos Rodríguez cedió a Roberto Alvarado y el jugador del Cruz Azul sacó un disparo que le atajó con los pies, James Pantemis al minuto 9.

Le siguió Sebastián Córdova al 18’, el elemento del América se quitó a 3 canadienses y al momento de definir se encontró con Pantemis que desvió a tiro de esquina, y en el cobro, Francisco Esquivel la puso por un lado con un cabezazo.

Lo que fue la más clara de México, Córdova cedió a Uriel Antuna, quedó mano a mano con Pantemis y no supo si definir o tocar a Alexis Vega, al 24’.

Antes del medio tiempo hubo un conato de bronca entre Vladimir Loroña y Tajon Buchanan que no pasó de ahí.

En la segunda parte, hubo un error de Canadá que le abrió la puerta a México. Pantemis recibió un balón de rutina, pero ante la presión de Vega regaló el balón a Charly Rodríguez. El jugador de Rayados con toda la calma tocó a Antuna que no tuvo problemas y puso el 1-0 al 57’.

El 2-0 llegó al 64’ cuando Johan Vásquez remató de cabeza en un tiro libre, puso el balón en el palo y lo mandó a guardar para darle mayor tranquilidad al Tri.

Rodríguez buscó su gol y al 66’ se quedó muy cerca al disparar por un lado de la portería de Pantemis; después Antuna tuvo otra al 68’ a pase de José Juan Macías, y de nuevo apareció el guardameta canadiense.

El marcador no se movió, hubo algunas patadas de los jugadores de Canadá, pero no importó, México sigue invicto y con el boleto olímpico, ahora vendrá la decisión de Jaime Lozano de quiénes irán a la justa japonesa y quiénes reforzarán al conjunto Sub 23.