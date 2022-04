El cotejo entre aztecas y la albiceleste es el partido que presentó mayor número de solicitudes por los aficionados, por encima de cotejos como Estados Unidos vs. Inglaterra, Portugal vs. Uruguay, España vs. Alemania e incluso el duelo inaugural.

Los cuatro partido más solicitados por los aficionados (en orden) son: Argentina vs. México, Argentina vs. Arabia Saudita, Inglaterra vs. Estados Unidos y Argentina vs. Polonia.

“Tras la fase de solicitud y antes de conceder las entradas, FIFA Ticketing comprobará que las solicitudes cumplen la normativa de venta y las restricciones por unidad familiar. En el caso de que la demanda exceda el contingente disponible para el mercado nacional o internacional, las entradas se adjudicarán por sorteo”, precisó el máximo organismo futbolístico mundial.

Cabe señalar que el juego entre México y Argentina es correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, y se disputará el sábado 26 de noviembre del 2022.