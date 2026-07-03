México vs Inglaterra cambiaría de horario por pronóstico de tormentas en CDMX

MÉXICO._ El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, cambiaría de horario de última hora debido al pronóstico de tormentas eléctricas para este domingo en la capital del país.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Andrés Vaca, de TUDN, y confirmada por Claro Sports, el encuentro se disputaría a las 12:00 horas, tiempo del centro de México (11:00 de Sinaloa), en lugar de las 18:00 horas, como estaba programado originalmente.

Hasta el momento, la FIFA y el comité organizador del Mundial no han emitido un comunicado oficial, por lo que el ajuste permanece como información en desarrollo.

La modificación respondería a una medida preventiva ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé lluvias fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento para la tarde y noche del domingo en la Ciudad de México.

No sería la primera vez que el clima afecta un partido del Tricolor en esta Copa del Mundo. El compromiso de dieciseisavos de final frente a Ecuador también sufrió un retraso de una hora debido a la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del Estadio Azteca, antes de que México se impusiera 2-0 para avanzar de ronda.

El Mundial 2026 ya ha registrado otros ajustes por condiciones meteorológicas. Uno de los casos ocurrió en el encuentro entre Francia e Irak, en Filadelfia, donde el inicio del segundo tiempo fue retrasado mientras se activaban los protocolos de seguridad por tormenta eléctrica.

El posible cambio de horario también genera incertidumbre sobre el partido entre Brasil y Noruega, previsto para las 14:00 horas del domingo, aunque hasta ahora no existe información sobre una modificación para ese encuentro.

Según el pronóstico de Conagua, la Ciudad de México registrará temperaturas de entre 24 y 26 grados durante el día, con 60 por ciento de probabilidad de lluvias, además de vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Durante la noche continuarán los chubascos, escenario que habría motivado la propuesta de adelantar el silbatazo inicial del esperado duelo entre México e Inglaterra.