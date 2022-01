También respondió a Uriel Antuna, quien aseguró que durante su paso por el Guadalajara no se sintió protegido.

“La verdad no me gusta hablar de jugadores que ya no están. Yo de Uriel tengo el mejor concepto, la verdad es un gran jugador, le deseo mucho éxito en el Cruz Azul. No le debo nada, no me debe nada. Lo que le tengo que decir, ya se lo dije siempre de frente. Creo que el tiempo que estuvo conmigo, siempre estuvo muy bien, es lo único que puedo opinar de Uriel”, afirmó.

Abordó también la polémica que generó un tuit de Amaury Vergara en el que aseguraba que “no todos los mexicanos son para Chivas”. Eso desató molestia entre los aficionados que lo consideraron un “pretexto” para no contratar refuerzos.