“Mi salida fue lo único que no me gustó. La decisión la tomó una persona y hay que aceptarla. He llegado a una institución. Tengo esa espinita clavada de no haber ganado ese título contra el Monterrey. Ricardo dejó en Tigres una vara inalcanzable, pero esperemos poder alcanzarla.

“No me dijeron el motivo de mi salida del América. Ricardo estaba extrañado, yo lo estaba. Aunque no me gustó, tuve que aceptarla”, argumentó,

Miguel Herrera sigue pensando que su salida del América no tuvo que ser ya que no había alguna razón para sacarlo del banquillo.

“La salida de la Selección tenía un por qué, fue una mala decisión mía. Pero esta (la del América) no fue mía. Fue la única vez que en el América no pude calificar a semifinales. Tomó la decisión Juacho y tuve que aceptarla. Estoy agradecido con todos, hasta el momento, los veo y los saludo”.

Pero el mismo dueño del América, Emilio Azcárraga Jean, le dio esperanzas de regresa a Coapa: “Tuve comunicación con el señor Emilio y agradecido por aceptar las condiciones con las que regresé al América. Me dijo; ‘ya tuvimos un pasado, un presente y ¿por qué no? Un futuro’. Pero yo veo mi presente y mi futuro en Tigres”.

NO VE AL TRI TRASCENDER EN EL MUNDIAL

Aunque México es primer lugar del octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, el Piojo no lo ve avanzar más allá de donde siempre se ha quedado ya que no está jugando como debería con un plantel como el que tienen.

“Ha sido práctico el equipo de la Selección, no me ha gustado mucho cómo ha jugado, pero las eliminatorias no son de gusto, hay que ganar. Yo veo un gran equipo, pero no los veo para trascender. La selección debe estar un mexicano al frente, así como se le da la confianza a los extranjeros, que se les dé a los mexicanos, pero la selección yo se la daría al mexicano. Me duele, pero si siguen jugando como en las eliminatorias, no veo ese salto de calidad, pero de que tenemos un plantel que puede dar ese campanazo, lo hay. Tenemos un plantel mucho mejor que el de Canadá y Estados Unidos y demostrarles que México tiene lo necesario”, dijo.