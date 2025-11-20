Miguel Herrera deja la Selección de Costa Rica tras fallar en su intento mundialista

SAN JOSÉ._ La Federación Costarricense de Futbol (FCRF) anunció este jueves la salida de Miguel Herrera como director técnico de la Selección Mayor, junto con todo su cuerpo técnico. La decisión se tomó tras el fracaso en el intento por clasificar a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El Comité Ejecutivo de la FCRF iniciará en los próximos días el análisis de candidatos para ocupar el banquillo de la Tricolor de cara a las fechas FIFA del próximo año. Mientras tanto, se informó que el proceso de selección será comunicado oportunamente.

La etapa de Herrera, que comenzó en enero con la misión de llevar a Costa Rica al Mundial, terminó de forma abrupta tras una decepcionante doble jornada en noviembre. Primero, la selección cayó sorpresivamente ante Haití, y luego empató sin goles frente a Honduras, resultado que sepultó sus aspiraciones de alcanzar siquiera el repechaje.

El revés ante los haitianos fue el golpe definitivo. La afición y los medios costarricenses no tardaron en manifestar su descontento, especialmente por tratarse de una eliminatoria en la que los tres gigantes de la región —México, Estados Unidos y Canadá— no participaron al tener su lugar asegurado como anfitriones.

Durante su gestión, Herrera dirigió 15 partidos con un balance de siete triunfos, cinco empates y tres derrotas. Aunque los números no fueron catastróficos, los tropiezos clave en momentos decisivos marcaron su salida. El estratega firmó su finiquito este mismo jueves, cerrando así una etapa que no logró cumplir con las expectativas.

La FCRF ahora enfrenta el reto de reconstruir el proyecto rumbo a las próximas competencias internacionales, con la mirada puesta en recuperar el protagonismo perdido.