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Liga MX

Miguel Herrera será el nuevo entrenador del Atlante en Apertura 2026

El ex estratega de las selecciones de México y Costa Rica tomaría las riendas de los Potros de Hierro en su retorno a la Liga MX, donde tomará el lugar de Mazatlán FC
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/04/2026 11:23
27/04/2026 11:23

Tras quedar eliminado de la Liguilla de la Liga de Expansión MX, Atlante ya comenzó a trabajar en los que será su regreso a la Liga MX, lo cual hará acompañado de Miguel Herrera, pues fue elegido para ser el nuevo entrenador de los azulgranas.

David Medrano, columnista de mediotiempo, confirmó que el ex entrenador de la Selección Mexicana y equipos como América, Tigres y Xolos será el encargado en guiar a los Potros de Hierro en su retorno a la Primera División.

En el mismo reporte, Medrano detalló que en el cuerpo técnico de “El Piojo” estarán Ricardo Carbajal, actual técnico del Atlante, y una de las leyenda del club: Federico Vilar

“Miguel Herrera será el nuevo técnico del Atlante y tendrá en el cuerpo técnico a Federico Vilar y a Ricardo Carbajal”, detalló el reconocido comunicador.

Se espera que sea en los próximos días cuando el club azulgrana confirme la contratación del estratega azteca, el cual regresa a la Liga MX luego de estar al frente de la selección de Costa Rica, misma a la que no pudo clasificar al Mundial 2026.

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