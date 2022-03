“De igual manera les expusimos los puntos de control que ya empezamos a implementar y darle seguimiento a esos puntos para seguir cristalizando más medidas en pro del deporte y principalmente en la seguridad de la familia del futbol, que la gente que vaya a los estadios lo disfrute como antes y no volvamos a vivir esos momentos tan desagradables”.

El directivo señaló que pidieron el apoyo de la Cámara de Diputados en el tema de poder contar con mayor respaldo de seguridad pública en todos los ámbitos.

“Los diputados fueron muy abiertos en el tema de cómo nos pueden ayudar para homologar criterios, sobre todo en la presencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o Municipal en todas las plazas de futbol, donde no solamente juega la Liga MX, sino también la Liga de Expansión y obviamente todas nuestras categorías desde Sub 14 hasta Sub 20 y femeniles, siento que fue un encuentro absolutamente productivo.