MÉXICO._ A sólo unas horas del arranque del torneo Apertura 2021, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dio a conocer que tras realizarse una prueba PCR recibió resultados positivos, por lo cual tendrá que aislarse y seguir su agenda de trabajo desde casa.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario del balompié azteca sentenció que el miércoles se realizó los estudios correspondientes y tras recibir los resultados, decidió aislarse; sin embargo, no tiene de momento ningún síntoma de Covid-19.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, comentó Arriola.