El Olympiacos de Armando “Hormiga” González dejó escapar una ventaja de dos goles y cayó 2-4 ante el AC Milan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis, resultado que puso fin al invicto del conjunto griego en la quinta jornada de la UEFA Europa League.

El cuadro helénico dominó la primera mitad y se puso en ventaja al minuto 30 con un remate de cabeza de Lorenzo Pirola que superó a Mike Maignan. Al 48’, el conjunto rojiblanco amplió la diferencia por conducto de Jota Silva, quien aprovechó un error en la salida italiana para definir dentro del área tras una triangulación en la que Armando González —de 23 años— dio continuidad al ataque con un pase de cabeza hacia Remo Freuler.

Reacción rossoneri en el complemento

Tras los ajustes desde el banquillo de Ruben Amorim, el AC Milan le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo. Omari Hutchinson recortó distancias al 56’ con un disparo de larga distancia tras dejar atrás a Bruno y Pirola, y siete minutos después (63’) Cissé empató el encuentro con un cabezazo que no pudo detener Stefan Ortega.