$!Milan vence al Hellas Verona y se afianza en el subliderato

El gol decisivo llegó al minuto 41, cuando Adrien Rabiot definió con la zurda dentro del área tras una asistencia de Rafael Leão en un contragolpe. Antes del tanto, el Milan ya había generado peligro con llegadas de Rabiot y Bartesaghi, mientras que Verona respondió con intentos de Gift Orban y Antoine Bernede.

El Milan consiguió un triunfo clave en la jornada 33 de la Serie A , al imponerse 1-0 en su visita al Hellas Verona , resultado que lo coloca en el segundo lugar de la tabla con 66 puntos, a 12 del líder Inter .

En la segunda parte, el equipo local buscó con insistencia el empate. Ioan Vermesan tuvo dos oportunidades claras y Orban generó acciones en el área, pero la defensa rossonera resistió. El cierre estuvo marcado por la presión del Verona, que acumuló remates y tiros de esquina entre el 75’ y el 90’, sin poder superar al arquero y la zaga visitante.

Uno de los momentos relevantes fue el ingreso del mexicano Santiago Giménez al minuto 63 en lugar de Leão. El delantero participó en jugadas ofensivas y apareció en una acción invalidada por fuera de juego al 74’, sumando minutos importantes en su proceso de consolidación en Italia y con la mira puesta en el Mundial 2026.

Con este resultado, el Milan se mantiene como escolta del Inter en la recta final del campeonato, mientras que el Hellas Verona se queda en el puesto 19 con 18 puntos, dentro de la zona de descenso y obligado a sumar en las últimas jornadas para evitar perder la categoría.