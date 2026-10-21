$!Monterrey golea 4-1 al Puebla en el Cuauhtémoc con exhibición de Óliver Torres y lanza aviso a Chivas

Con este triunfo, el conjunto albiazul mandó un firme aviso a las Chivas de Guadalajara, su próximo rival en el calendario.

Los Rayados de Monterrey brindaron una de sus actuaciones ofensivas más contundentes del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tras vencer 4-1 al Club Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en encuentro correspondiente a la jornada 13 del futbol mexicano.

El equipo comandado por Matías Almeyda impuso condiciones desde el silbatazo inicial aprovechando las facilidades defensivas del conjunto camotero. La contundencia regiomontana se desató en un vendaval de 17 minutos durante el primer tiempo: Diego Rossi abrió el marcador al 17’ con un certero cabezazo a pase de Lucas Ocampos; al 31’, Hugo Cuypers firmó el 2-0 fusilando a la escuadra tras un tiro de esquina cobrado por Óliver Torres y peinado por Víctor Guzmán; finalmente, al 34’, el propio Ocampos colgó el 3-0 en el ángulo derecho tras una nueva habilitación de Óliver Torres.

Para la parte complementaria, Almeyda rotó a su cuadro titular pensando en la carga de partidos, dándole ingreso al atacante Roberto de la Rosa al minuto 57. El delantero mexicano necesitó apenas cuatro minutos en cancha para hacerse presente al 61’, convirtiendo el 4-0 tras recibir otra asistencia precisa de Óliver Torres. Puebla encontró el gol del honor al 66’ mediante un remate con la pierna izquierda del zaguero Facundo Almada a pase de Juan Vargas, pero la reacción local no pasó a mayores ante el orden defensivo de Monterrey.

Con este resultado, Monterrey llega motivado y con la pólvora encendida para medirse este fin de semana ante las Chivas de Guadalajara, rival directo en los puestos de liguilla directa que marcha en la segunda posición provisional del campeonato.