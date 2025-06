El cuadro mexicano apostará a mantener el orden atrás para, después de eso, buscar goles con un ataque que tendrá sus pilares en el argentino Germán Berterame, el español Sergio Canales, el colombiano Nelson Deossa y el argentino Lucas Ocampos.

“El Urawa será un rival complicado, pero si no ganamos, no merecemos clasificarnos a octavos”, aseguró Torrent, quien buscará que sus jugadores mantengan la buena defensa que no mostraron en el torneo Clausura del futbol mexicano y sean contundentes en el área rival.

Aunque ha perdido sus dos partidos y está eliminado, el Urawa dejó una buena impresión en su anterior salida en la que obligó al Inter a venir de atrás para ganar 2-1 con un gol en el minuto 92 del argentino Valentín Carboni.